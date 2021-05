Scontro vicino la Valle dei Templi, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, nell’ennesimo incidente accaduto in via

Alfredo Capitano (ex via Cavaleri Magazzini), di fronte la Valle dei Templi.

Una lunga serie di sinistri sempre allo stesso punto, che deve fare riflettere, chi ha la competenza sull’arteria, prima che ci possa scappare il morto. L’ultimo incidente in ordine di tempo l’altra sera.

A scontrarsi una autovettura una Fiat Punto e una Renault Clio. Sul posto le ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure del caso.

I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno effettuato i rilievi, per accertare l’esatta dinamica dei fatti.