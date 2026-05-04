Due scooter si sono scontrati in contrada Bugiades a Licata per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un mezzo di Poste italiane impegnato nel servizio di consegna. Ad avere la peggio sono stati i conducenti dei due veicoli, entrambi rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Con le ambulanze i feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Nessuno dei due versa in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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