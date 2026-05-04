Ha riferito di essere stato avvicinato e minacciato, probabilmente, con un coltello e costretto a consegnare quanto aveva in tasca: circa 30 euro. Un 19enne immigrato, domiciliato a Favara, è stato rapinato da un altro straniero.

E’ successo, l’altra sera, nei pressi di piazza Itria. Ad intervenire, dopo aver raccolto la segnalazione, sono stati i carabinieri della Tenenza cittadina.

E i militari dell’Arma dopo avere raccolto il racconto del giovane, hanno avviato le indagini per cercare di identificare l’autore. Il 19enne, che ha presentato denuncia, ha raccontato di essere stato avvicinato da un altro immigrato che lo avrebbe minacciato con l’arma da taglio se non avesse consegnato i soldi che aveva in suo possesso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp