Scontro tra scooter, due ragazzi feriti e trasportati in ospedale

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato, ieri sera, in via Marianello, nella zona del porto di Licata.

Lo scontro ha coinvolto due scooter con alla guida due minori. Scattato l’allarme i due ragazzi sono stati trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi ed eseguire i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di polizia, coordinati dal vice questore Cesare Castelli. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire.