Scontro tra furgone e auto a Fontanelle: due feriti

Due feriti e tanta paura per un incidente stradale avvenuto, ieri pomeriggio, lungo il viale Sicilia, a Fontanelle. A scontrarsi un furgoncino e un’autovettura Volkswagen Golf. L’urto è stato violento tant’è che i rottami sono schizzati anche a metri di distanza.

Per alcuni secondi si sono vissuti momenti di panico, e in molti hanno ipotizzato il peggio. Dopo la collisione diverse persone sono accorse per andare a vedere cosa fosse accaduto. Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco, e il personale sanitario del 118.

Due i feriti, il conducente e il passeggero della macchina, in ambulanza trasportati al Pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”. Nulla di grave. Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia locale si sono occupati dei rilievi per accertare le responsabilità.