Scontro tra camion e suv: ferita una donna

E’ di una persona ferita, e danni ai mezzi, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri in via Gela, a Licata. Per cause ancora in corso d’accertamento, all’altezza della stazione di servizio Agip, si sono scontrati un autocarro ed un Suv.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e gli operatori del 118. A restare ferita la conducente del Suv, una quarantenne licatese, trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. La donna non è grave.