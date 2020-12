Scontro tra Firetto e Miccichè

L’ex sindaco ricorda che la delibera 140 di partecipazione al bando è del 22 novembre 2019 e porta le firme della sua giunta. «Darsi meriti -dice- che appartengono ad altri non è corretto. Peraltro – aggiunge – come si fa a sperare che i cittadini abbiano dimenticato che la partecipazione all’avviso è stata deliberata un anno fa».

«Ho solo reso pubblico – dice l’assessore Vaccaro l’arrivo di un finanziamento regionale di 49 mila euro per la realizzazione di un par- co giochi inclusivo. Un finanziamento che si è ottenuto “solo” per l’aumento del fondo da parte dell’assessorato regionale alla Fa- miglia. Purtroppo senza questo, Agrigento anche questa volta sarebbe rimasta fuori. Il progetto che era stato presentato nel 2019 infat- ti è finito in coda alla graduatoria e solo così si è potuto recuperare».

Un progetto dunque ripescato, secondo l’attuale giunta. La prassi vuole che ogni sindaco porti a compimento progetti delle ammi- nistrazioni precedenti. Guai se non fosse così. «Lo stesso Firetto, come altri amministratori – commenta la giunta- in passato si è trovato a da- re seguito e a inaugurare opere che ha ereditato dalle amministrazioni a lui precedenti. Lo stesso sta facendo l’amministrazione in carica, ed il fatto che porti avanti progetti in itinere dovrebbe costituire oggetto di orgoglio e non certo di scontro».