Sanificata la panchina, presente il sindaco

Per motivi precauzionali è stata effettuata la sanificazione della panchina dove un cittadino che si è adagiato perché si sentiva male, è stato trovato positivo al Covid-19. L’area era stata delimitata dalle strisce bianco-rosso per evitare che qualcuno potesse sedersi sulla stessa panchina in attesa dell’intervento di sanificazione. Ora i vigili del fuoco hanno provveduto a sanificare l’intera area riportando la situazione alla normalità. Approfitto dell’occasione per ringraziare la consigliera comunale Bngiovì per la segnalazione che comunque era già stata programmata.