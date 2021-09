Scontro tra due moto e un’auto: due feriti

Due centauri sono rimasti feriti nello scontro che ha coinvolto due mezzi a due ruote, e un’autovettura. E’ successo, l’altro pomeriggio, in via Unità d’Italia, nel rione di “San Giusippuzzu”. Ad entrare in collisione un’auto, Peugeot 208, condotta da una 59enne, e un motociclo Suzuki Espana, con alla guida un immigrato quarantenne, domiciliato ad Agrigento. Dopo l’urto, un secondo motorino, modello Yamaka, guidato da un 42enne, è piombato nel posteriore della vettura.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme al 118,. Sul posto sono accorse due ambulanze, e i vigili urbani. Quest’ultimi hanno chiuso la strada. Il personale medico si è preso subito cura dell’immigrato.

Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici gli hanno diagnosticato lesioni sparse, e una frattura alla gamba. Lievemente ferito l’altro centauro che, ha riportato escoriazioni. Sul luogo del sinistro hanno operato gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale che, hanno effettuato i rilievi.