Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la Statale 189 tra i territori di Acquaviva e Sutera. A scontrarsi due auto. Una donna alla guida di una Citroen è rimasta incastrata e per liberarla dai rottami della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco de distaccamento di Mussomeli. Nell’altra automobile, una Audi Q3, viaggiavano tre persone.

A riportare i traumi più gravi una tredicenne. Con l’elisoccorso del 118, arrivato da Caltanissetta e atterrato sul manto stradale, è stata trasferita in un presidio ospedaliero dell’isola. Sul posto accorsi i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi e gestire la viabilità.

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