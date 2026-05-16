Nei primi quattro mesi dell’anno in corso (1 gennaio – 30 aprile) sono state ben 36 le multe fatte dagli agenti della polizia locale di Agrigento, per sosta in spazi riservati agli invalidi. Sono state complessivamente 135 le sanzioni invece nel 2025. A tutti gli incivili sono state elevate contravvenzioni da 330 euro “a testa”, con la decurtazione di 4 punti sulla patente di guida.

Numeri di un vero e proprio fenomeno. Le infrazioni sono state compiute da parte di conducenti scorretti che, pur non avendone diritto, hanno occupato gli spazi destinati a portatori di disabilità in piazzale Aldo Moro, a pochi passi dalla via Atenea, in piazza Vittorio Emanuele e in altre zone del centro città. In totale, tra lo scorso anno e i primi quattro mesi del 2026, oltre quaranta i veicoli verbalizzati e subito rimossi con il carro attrezzi per sosta in stalli riservati ai disabili.

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