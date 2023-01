Scontro tra due auto sulla Ss 115: ferite tre donne

Tre donne sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada statale 115 tra il bivio di Eraclea Minoa e lo svincolo di Seccagrande.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento due autovetture. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasferito le tre ferite in ospedale.

Due di loro hanno riportato lievi traumi, mentre una terza sembrerebbe anche una frattura. In ogni caso non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.