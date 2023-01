Pluripiano. Fabio La Felice: “Ecco il punto della situazione”

Il parcheggio Pluripiano di via Empedocle, la cui riapertura era stata annunciata prima dell’evento di capodanno, necessita della sistemazione e il rassetto e dovrebbe riaprire nel giorno di qualche giorno. E questa volta senza altre sorprese.Il Presidente della seconda commissione consiliare di Agrigento, Fabio La Felice, accende i riflettori, sulla struttura. “Ho voluto sentire telefonicamente il Dirigente compente, il quale mi ha illustrato il punto della situazione-dice-. Il 29 dicembre scorso è stata inoltrata la richiesta di sopralluogo ai Vigili del Fuoco in quando i lavori di manutenzione propedeutici alla riapertura sono stati ultimati e la scia è già stata effettuata, quindi, manca solamente la sistemazione e il rassetto dello stabile. Finalmente la previsione di apertura è contenuta in pochi giorni lavorativi. Concludo dicendo che continuerò ad essere sempre vigile al bene della città e che oggi mi sento contento e rassicurato.”