Scontro tra due auto e una si ribalta, un uomo resta ferito

Un agrigentino è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale, avvenuto nei pressi di viale dei Giardini, poco prima del bivio per via Cavaleri Magazzeni.

Ad entrare in collisione una Opel e una Smart. Quest’ultima vettura dopo l’urto, si è ribaltata, adagiandosi su un fianco, nelle vicinanze del cancello d’ingresso di una villetta.

L’uomo alla guida ha riportato delle contusioni. Ad aiutarlo ad uscire fuori dal mezzo alcuni passanti, che alla vista dell’incidente si sono precipitati a prestare i primi aiuti.

Il ferito è stato medicato direttamente sul posto dal personale sanitario del 118. Illeso l’altro automobilista. Intervenuti nella zona del sinistro gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica del fatto e accertare le responsabilità.