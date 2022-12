Scontro tra due auto, due feriti. Uno è grave

Due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto nella notte, in via Aldo Moro, a Favara. A scontrarsi un Suv, modello Bmw, e una Fiat Seicento. Dopo l’urto, l’utilitaria s’è ribaltata.

Immediata la segnalazione al 112, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e le ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti all’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Il più grave è stato trasferito all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. E’ in prognosi riservata. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento, e della Tenenza di Favara.