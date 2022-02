Scontro tra due auto, carambola sui veicoli in sosta: un ferito

Un ferito nello scontro tra due auto, che ha coinvolto anche altri due mezzi, che erano parcheggiati lungo la strada. La raffica di tamponamenti è avvenuta questa mattina, in via Petrarca, al campo sportivo. Tutto è partito dall’urto tra una Renault Megane, e una Peugeot. La prima vettura ha impattato contro una Fiat Seicento, l’altra contro una Lancia Y, che erano ferme a bordo strada. Ferito il conducente della Peugeot, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in gravi condizioni. Gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dei fatti, e stabilire le responsabilità.