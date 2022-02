Silvio Schembri approda a “Non è l’Arena”

“Sono stati cinque anni incredibili. È stato un onore indossare questa divisa. Ho imparato tantissimo e ho conosciuto persone straordinarie. È stato bellissimo! Grazie di tutto”. Così il giornalista agrigentino Silvio Schembri lascia la squadra de “Le Iene” di Italia 1 e approda a “Non è l’arena” su La7. Già ieri sera, 20 febbraio, Silvio Schembri si è occupato della vicenda del Liceo “Valentini Majorana” di Castrolibero, in provincia di Cosenza, dove gli studenti hanno occupato l’istituto per denunciare un Professore che sarebbe accusato di molestie. L’occupazione è finita sabato, ma venerdì i ragazzi hanno fatto una manifestazione per sottolineare i motivi della protesta e cercare risposte.

A Silvio Schembri le congratulazioni del direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, e dell’intera redazione.