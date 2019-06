Scontro tra autovettura e moto, una persona deceduta sulla A18

SICILIA, ANAS: A18DIR ‘DIRAMAZIONE DI CATANIA’ CHIUSA A

In Sicilia, è stato necessario chiudere provvisoriamente al traffico il tratto dell’autostrada A18 Dir “Diramazione di Catania” al km 1,5, in località Canalicchio (Catania), carreggiata in direzione Catania Centro, a causa di un incidente.

Nello scontro tra un’autovettura e una moto, avvenuto all’interno della galleria “Canalicchio”, una persona è deceduta.

Il traffico viene deviato con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione il prima possibile.

