Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la strada statale 115, all’altezza della prima galleria che da Agrigento conduce a Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf, condotta da un ventiseienne palmese, e una Renault Kadjar, su cui viaggiavano un licatese di 33 anni e un palmese di 55 anni.

La Golf, dopo l’impatto, è finita fuori strada. I tre feriti, con le ambulanze del 118, sono stati trasportati negli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento e San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure necessarie. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire la dinamica dei fatti.

