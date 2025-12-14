Attimi di paura per il conducente di una BmW, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’uomo è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente la vettura. Tutto quanto è accaduto, ieri pomeriggio, lungo la strada statale 576, tra i territori di Agrigento e Naro

La persona alla guida stava percorrendo tranquillamente l’arteria, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata. Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente l’abitacolo. L’automobilista, ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscito ad accostare la macchina in una piazzola.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, impegnati nell’opera di spegnimento, e i carabinieri che si sono occupati della viabilità. Con tutta probabilità, a scatenare il rogo un corto circuito, oppure un guasto meccanico.

