Scontro tra un’auto e una minicar nella tarda serata di sabato nei pressi dei parcheggi del Santuario di Padre Gioacchino, a Canicattì. Ad avere la peggio sono state due ragazze che viaggiavano a bordo della piccolo mezzo che hanno riportato delle ferite.

Con le ambulanze del 118 sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie. Illese le persone che viaggiavano sull’automobile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

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