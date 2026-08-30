Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Damiano Petitto, 43 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri a Canicattì. Le circostanze della morte restano ancora da chiarire. Saranno le autorità competenti a stabilire cosa abbia determinato la tragedia. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina dai poliziotti del locale Commissariato e da alcuni familiari in contrada Calici. Il corpo si trovava a poca distanza dall’auto dell’uomo.

A far scattare l’allarme erano stati i familiari e la moglie, che, non avendo più sue notizie, avevano segnalato la sua scomparsa alle Forze dell’ordine. Le ricerche erano quindi scattate nel territorio di Canicattì, nella speranza di poterlo ritrovare e riportare a casa. Purtroppo, dopo ore di apprensione, è arrivata la tragica notizia. Una tragedia che ha gettato nello sconforto la famiglia e quanti lo conoscevano. Restano da accertare le circostanze del decesso.

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