Scontro tra auto e furgone a causa della pioggia: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, in via Papa Luciani, poco prima della rotonda degli Scrittori. A scontrarsi sotto la pioggia battente un furgone e una macchina.

Ad avere la peggio una agrigentina che si trovava a bordo della vettura. Subito solo stati allertati i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha provveduto a prestare le prime cure.

Tempestivo il trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Gli agenti della polizia Stradale di Canicattì hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’accaduto: resta ancora da capire di chi sono le eventuali responsabilità.