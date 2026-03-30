Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato verso le 13 lungo la Statale 115 nel tratto che collega Porto Empedocle e Realmonte. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camper e un’autovettura. Coinvolto nell’urto anche una Fiat Punto

I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

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