Scontro Tir-furgone: un morto

Una persona è deceduta a seguito di in un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada statale 115, nel tratto che collega Agrigento a Siculiana. A scontrarsi per cause ancora da accertare un Tir ed un Furgone. Sulla strada “Sud Occidentale Sicula” il traffico è stato temporaneamente regolato a senso unico alternato in località Siculiana (km 166) in provincia di Agrigento, a causa dell’ incidente che ha coinvolto due veicoli, di cui un mezzo pesante. Nell’incidente, confermano dall’ANAS, una persona è deceduta. Il personale Anas. ed altri mezzi di soccorso, sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità