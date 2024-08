Tragico incidente stradale sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Bolognetta. La vittima è un operaio di Cefalà Diana, Salvatore Cangialosi di 43 anni. Viaggiava sulla sua moto in direzione di Agrigento, quando si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato violentissimo e il 43enne, sposato e padre di due figli, è stato sbalzato sull’asfalto, finendo con l’essere arrotato da un autocarro che non è riuscito a evitarlo. Le persone a bordo degli altri mezzi coinvolti nello scontro non hanno riportato ferite. Le cause del sinitro sono in corso di accertamento.