È stato ritrovato sano e salvo da una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Racalmuto, Umberto il bambino di 7 anni svanito nel nulla nel tardo pomeriggio di oggi ad Aragona. I militari dell’Arma lo hanno trovato solo in una zona di campagna vicino ad una cava a circa 4 chilometri dal luogo della scomparsa. Disorientato ma in condizioni di salute buone. Sono stati momenti di grande apprensione per Aragona e per l’intera provincia Agrigentina.

I genitori, urlando di gioia e con le lacrime agli occhi, hanno ringraziato i carabinieri che sono riusciti a ritrovarlo. A mobilitarsi per le ricerche anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i poliziotti della sezione Volanti e della squadra mobile della Questura, la Guardia di finanza, il personale della Protezione civile del Libero consorzio e decine di volontari.

La Prefettura di Agrigento visto che il piccolo non era in perfette condizioni di salute ha subito attivato il Coc ed ha coordinato il piano di ricerche persone scomparse. Ma a partecipare alle ricerche l’intera comunità di Aragona (nella foto). Il bambino, secondo quanto è stato ricostruito, stava giocando davanti casa, una villetta isolata in mezzo alla campagna, quando all’improvviso si è allontanato.