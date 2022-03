Scontro sulla statale, 6 feriti (3 gravi)

E’ di sei persone rimaste ferite, tre delle quali, in maniera grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Palermo-Sciacca, all’altezza di Pioppo. A scontrarsi sono state due auto, un’Alfa Romeo 159, e una Citroen C3, guidate rispettivamente da un ragazzo di 28 anni, e da un uomo di 51 anni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Ad avere la peggio sono stati l’uomo di 51 anni, e due familiari di 17 e 15 anni. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale Civico di Palermo. Non versano in pericolo di vita. Più lievi le conseguenze riportate dal 28enne, e dagli altri due passeggeri che si trovavano con lui, una ragazza di 29 anni, e una donna di 57 anni. Ad eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica sono stati i carabinieri.