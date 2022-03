Medico derubato con una scusa, verdetto ribaltato: 4 assolti

In primo grado erano stati tutti condannati a un anno di reclusione, perchè accusati di avere adescato un anziano medico, con la scusa che una di loro era incinta, per derubarlo del portafogli che conteneva quasi 400 euro.

I giudici della Corte di Appello di Palermo, presieduta da Antonio Napoli, hanno ribaltato il verdetto, e hanno deciso l’assoluzione per i quattro imputati.

Si tratta di Giuseppe Matina, 51 anni, Amedeo Restivo, 28 anni, Gianluca Stagno, 31 anni e Jenny Ehing, 28 anni. I fatti risalgono al 13 giugno del 2011.

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Alessandro Quattrocchi, il 16 settembre del 2020, aveva riconosciuto la colpevolezza di tutti gli imputati. I difensori, gli avvocati Daniele Re, Gianfranco Pilato, Ninni Giardina e Angelo Benvenuto, hanno presentato appello, e provato l’estraneità dei fatti contestati agli imputati.