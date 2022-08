Incidente stradale all’ora di pranzo lungo la statale 115 in territorio di Licata. A scontarsi un’auto cabriolet, e un furgone. Ad avere la peggio la conducente della macchina, trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che si sono occupati della messa in sicurezza, mentre i poliziotti del Commissariato licatese hanno effettuato i rilievi.