Scontro sulla statale 115: ferito automobilista

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto, questa mattina, lungo la strada statale 115, tra Licata e Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camion e una Mercedes. Ad avere la peggio il conducente della macchina. L’uomo in ambulanza è stato trasportato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Licata che si sono occupati dei rilievi.