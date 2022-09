Scontro sulla Statale 115: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 in territorio di Licata. Coinvolte tre auto: una Fiat Panda, una Fiat Cinquecento, e una Fiat Punto. I feriti, con le ambulanze sono stati trasportati all’ospedale “San Giacomo D’Altopasso”. Nessuno di loro versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.