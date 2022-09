Creme idratanti e nutrienti: è sempre più diffuso l’uso di prodotti naturali

La crema per il corpo è un prodotto cosmetico basilare e necessario per mantenere la pelle costantemente idratata e nutrita, rispettando il naturale equilibrio idrolipidico.

La scelta della crema per il corpo è molto importante, infatti, utilizzando un prodotto della migliore qualità, significa proteggere la pelle e mantenerla a lungo elastica e tonica.

Ma cosa significa qualità, parlando di una crema? Prima di tutto, la qualità di un cosmetico si valuta sicuramente dalla sua efficacia, ma soprattutto dalla sua formula. Le creme per il corpo naturali sono le più consigliate e oggi si può dire che siano le preferite di molti: per proteggere la propria pelle è importante evitare di scegliere prodotti di dubbia origine, eccessivamente economici e contenenti conservanti, coloranti, additivi chimici, derivati del petrolio e altre sostanze potenzialmente dannose.

Un prodotto naturale, contenente solo estratti vegetali provenienti da agricoltura biologica e privo di sostanze chimiche e additivi protegge la pelle e ne rispetta la delicatezza, offrendo un efficace funzione idratante.

Creme e cosmetici con estratti di Rosa Mosqueta

La Rosa Mosqueta è un arbusto che cresce spontaneamente, ed è diffuso soprattutto in Sud America. I fiori bianco / rosa prodotti dall’arbusto, in autunno si trasformano in bacche rosse, al cui interno si trovano diversi semi, ricchissimi di un prezioso olio.

L’olio di Rosa Mosqueta viene utilizzato come principio attivo per produrre cosmetici di altissima qualità, efficaci, delicati e privi di sostanze chimiche.

La principale particolarità dell’olio di Rosa Mosqueta è il suo forte potere antiossidante, che protegge la pelle dai fenomeni di invecchiamento e dagli eventi esterni, conservandola in salute e contribuendo a cancellare macchie, rughe e impurità.

L’azione antiossidante della crema all’olio di Rosa Mosqueta si rivela utile non solo per mantenere una pelle sempre giovane e luminosa, ma anche per rimuovere, ridurre o prevenire la presenza di cicatrici, cheloidi, segni di ossidazione dei tessuti, smagliature, eritemi e macchie provocate dal sole, rughe di espressione e molte altre spiacevoli impurità.

Si tratta quindi di un prodotto prezioso e indispensabile per chi desidera prendersi cura della propria pelle avvalendosi di un principio attivo naturale.

Le proprietà dell’olio di Rosa Mosqueta

L’olio di Rosa Mosqueta non è un semplice cosmetico, ma un vero e proprio dono della natura, in grado di offrire una serie di effetti benefici a tutto il corpo. È ideale per rigenerare e rinforzare i capelli, soprattutto se compromessi da inquinamento, stress e trattamenti molto aggressivi, donando vitalità, lucentezza e morbidezza.

Rende la pelle del viso luminosa e vellutata, riducendo la presenza di rughe e dei tradizionali segni di invecchiamento, proteggendola anche da allergie e infiammazioni. Si può utilizzare l’olio puro, oppure una crema, un siero o una maschera che contenga questo principio attivo. La delicatezza di questo prodotto naturale lo rende ideale anche per la zona del contorno occhi.

Senza dimenticare, naturalmente, che l’olio di Rosa Mosqueta può essere perfetto anche come integratore alimentare, con un effetto antiossidante dovuto alla presenza di vitamine, sali minerali e acidi grassi Omega 3.