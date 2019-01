Scontro sulla AG-PA, la donna verrà trasferita in altra struttura

Uno dei feriti dell’incidente stradale di ieri, una donna, non è in pericolo di vita ma i medici del nosocomio agrigentino stanno valutando molto probabilmente di trasferirla in altra struttura meglio attrezzata.

La donna, insieme al marito deceduto nello scontro, si stava recando a bordo di una Peugeot ad Agrigento.

Non è chiara ancora la dinamica del sinistro. L’auto dei due all’improvviso si è scontrata con una Mercedes. Per i particolari leggi anche: Terribile scontro nei pressi di Comitini sulla SS 189, un morto