È scontro a Porto Empedocle tra l’associazione culturale “Oltre Vigata” e il Comune di Porto Empedocle.

Secondo i soci di Altra Vigata l’Amministrazione comunale empedoclina avrebbe affidato l’intera organizzazione delle celebrazioni per il centenario di Camilleri ad un’associazione di nuova costituzione (che viene considerata dalla dirigenza di Oltre Vigata “senza esperienza sul territorio”), escludendo “Oltre Vigata” e altre realtà storiche.

La notizia dell’esclusione è emersa da fonti di stampa solo di recente, in netto contrasto con gli accordi preliminari che prevedevano un coinvolgimento diretto di “Oltre Vigata”: è l’accusa dell’associazione empedoclina.

La dirigenza di Oltre Vigata “aveva già presentato apposito programma ampio e dettagliato in attesa del finanziamento che avrebbe dovuto richiedere l’Amministrazione comunale come concordato nelle riunioni svolte”, si legge in un comunicato stampa.

Le ragioni ufficiali dell’esclusione di Oltre Vigata dall’organizzazione degli eventi per il centenario di Camilleri non sono note.

L’Assemblea dell’associazione empedoclina pertanto “ha preso pertanto atto delle mutate circostanze interrompendo la progettazione dei propri eventi, ma ricorda che è l’unica Associazione inserita con il proprio progetto nel programma nazionale di manifestazioni per il Centenario organizzate dal Fondo Andrea Camilleri presentato recentemente a Roma al quale continua a fare riferimento” .

