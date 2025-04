Si inaugurerà mercoledì 9 aprile 2025 presso l’ex Chiesa di Santa Sofia, all’interno del Chiostro di San Domenico, nel palazzo comunale di Agrigento, la mostra fotografica VIVA! Orizzonti sensibili sull’universo femminile, Si tratta di un progetto collettivo promosso dal Rotary Club di Agrigento con il supporto di FUJIFILM Healthcare Italia. L’iniziativa raccoglie le opere di 25 fotografi italiani – 15 donne e 10 uomini – impegnati a raccontare, attraverso il linguaggio delle immagini, la complessità dell’identità femminile nel nostro tempo.

Le firme coinvolte rappresentano uno spaccato significativo della fotografia contemporanea: tra loro figurano Alberto Alicata, Guia Besana, Carla Sutera Sardo, Valentina Tamborra, Sofia Uslenghi, solo per citarne alcuni. Le loro opere sono state selezionate dalla curatrice Benedetta Donato, che ha costruito un percorso espositivo fondato sulla coesistenza di sguardi diversi, maschili e femminili, senza mai forzare una distinzione di genere.

L’universo femminile nella sua molteplicità: dalle fasi della vita alle relazioni, dai corpi ai ruoli, dalle libertà conquistate alle fragilità ancora presenti. Ogni fotografia esposta è un frammento di racconto visivo che contribuisce a comporre un mosaico ampio e sfaccettato della condizione della donna oggi.

Come ha dichiarato il presidente Alfonso Lo Zito, “Cultura e salute sono pilastri fondamentali per una società più forte, e rappresentano un patrimonio da trasmettere alle future generazioni.”

Sarà possibile visitare la mostra dal 10 aprile all’8 dicembre 2025, con apertura ufficiale al pubblico prevista il giorno successivo all’opening riservato alla stampa e alle autorità, che si terrà il 9 aprile alle ore 11.30.

Le opere, donate da autori e autrici, saranno protagoniste di un’asta benefica organizzata dal Rotary a sostegno della campagna End Polio Now, progetto globale che da oltre 35 anni mira a eradicare la poliomielite nel mondo.La mostra è accompagnata da una pubblicazione omonima, che ne arricchisce ulteriormente il valore documentale e culturale.

