Quattro feriti, tra cui un bimbo di 5 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo, è il bilancio di uno scontro frontale tra una Fiat 600 e una Fiat Sedici avvenuto la scorsa notte sulla statale Palermo-Agrigento nei pressi di Misilmeri. Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini di 34 e 46 anni, trasportati all’ospedale Civico e al Bucheri La Ferla.

In una delle due auto viaggiavano due bambini di 6 e 5 anni che sono strati trasferiti dai sanitari del 118 all’ospedale Di Cristina. Per il piccolo di 5 anni la prognosi è riservata. Alcuni occupanti sono stati estratti dai veicoli dai vigili del fuoco.

Nell ‘impatto alcuni pezzi delle vetture hanno colpito altri due mezzi in transito. I conducenti sono rimasti illesi. Sia la Fiat 600 sia la Fiat Sedici sono state sequestrate dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità. Pare che una delle due vetture abbia invaso la carreggiata opposta forse nel tentativo di un sorpasso.

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