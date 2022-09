Scontro frontale sulla Ss 189 Agrigento – Palermo: due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale avvenuto stamane tra un’auto, e una moto, sulla statale Palermo – Agrigento, all’altezza dello svincolo di Misilmeri. Per cause ancora da accertare un motociclista di 28 anni, di Cefalà Diana, a bordo di una Ducati è finito contro una Fiat Bravo, guidata da una ragazza, di 27 anni, di Villafrati.

La giovane è rimasta incastrata all’interno dell’auto, per estrarla dalle lamiere, e prestarle soccorso sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I due sono stati portati in ospedale. Sono in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi i carabinieri per effettuare i rilievi necessari ad accertare le cause dell’incidente.