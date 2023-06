Scontro frontale sulla provinciale 3: due feriti. Donna trasferita in elisoccorso a Caltanissetta

Incidente stradale lungo la strada provinciale 3 che collega Aragona con Favara. A scontrarsi frontalmente due auto, una Mercedes e una Fiat Punto. Ad avere la peggio una donna rimasta gravemente ferita. Con l’elisoccorso è stata trasferita all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Lievi ferite per l’altro automobilista trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.