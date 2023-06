Scontro frontale: due feriti, uno grave. VIDEO

Due pensionati sono rimasti feriti, uno in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto a Zingarello. A scontrarsi un furgone Peugeot con alla guida un 87enne di Agrigento e una Jeep condotta da un 70enne anche lui agrigentino. Ad avere la peggio l’anziano alla guida del furgone trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo. Versa in gravi condizioni. Ha riportato ferite, per sua fortuna, lievi anche il settantenne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi.