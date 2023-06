San Leone, inaugurato il campo di basket in memoria Haitem Fathalla, sarà aperto a tutti. VIDEO

sabato scorso pomeriggio di festa nell’ambiente cestistico cittadino. A San Leone, sul lungomare, è stato inaugurato il playgroud in memoria di Haitem Fathallah. Un impianto nuovo di zecca che servirà a far giocare i giovani. Lo scorso anno sulla piattaforma Gofundme era stata organizzata una raccolta fondi per realizzare un campo da basket sul lungomare di San Leone in memoria di Haitem Fathallah, il cestista, 32 enne, morto in seguito ad un malore accusato durante la partita di basket Dieere Reggio Calabria-Fortitudo Messina di Serie C. Sarà un campetto pubblico, a libero accesso. All’inaugurazione, oltre al sindaco Francesco Miccichè e l’assessore Carmelo Cantone, ha preso parte anche Lorenzo Ambrosin, al fuoriclasse della Fortitudo il contratto è scaduto. La volontà di rinnovare c’è ma prima occorrerà valutare eventuali offerte che arriveranno dalla massima serie. Al taglio del nastro ci ha pensato Chiara Tartaglia fidanzata di Haitem. Manifestazione molto partecipata. Presenti anche compagni e amici del giocatore molto ben voluto negli ambienti del basket e non solo. Domenico Vecchio