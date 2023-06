Scontro fra tre auto sulla statale 189: 6 feriti. Quattro sono gravi

Sei persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave, in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 189 nei pressi del bivio per Acquaviva Platani e Casteltermini. A scontrarsi tre autovetture.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta sono stati inviati l’elisoccorso e diverse ambulanze. Quattro feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso: tre ad Agrigento e uno al Sant’Elia di Caltanissetta.

Altri due ragazzi invece sono rimasti feriti in maniera lieve. Sul posto i vigili del fuoco mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi. Un tratto della statale interessato al sinistro è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.