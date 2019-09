Scontro fra scooter e auto vicino alla Scala dei Turchi, gravi ferite per ragazzino

Ha riportato traumi e fratture in varie parti del corpo uno studente quattordicenne, rimasto coinvolto, in uno scontro con un’automobile. L’incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 27, nelle vicinanze della Scala dei Turchi, in territorio di Realmonte. A scontrarsi un ciclomotore Piaggio, condotto dal minore, e una Citroen C3, con alla guida una cinquantenne casalinga. Entrambi realmontini. Il più grave il centauro.

Immediata è partita la richiesta di soccorso alla Centrale operativa del 118. Dopo le prima cure prestategli direttamente sul posto, gli operatori sanitari, hanno deciso il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Al giovane centauro sono stati riscontrati traumi e altre lesioni, più o meno gravi, ma per fortuna non verserebbe in pericolo di vita. Lievi ferite per l’automobilista. La donna a parte il grosso spavento, ha riportato qualche lieve contusione. Avrebbe rifiutato le cure ospedaliere. Sul posto del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, i quali, si sono occupati dei rilievi.