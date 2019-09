Coppia al matrimonio, e i ladri svuotano l’abitacolo dell’auto

Una coppia di coniugi ha parcheggiato l’autovettura, e a piedi ha raggiunto una vicina chiesa, per partecipare a un matrimonio. Ignoti ladri ne hanno subito approfittato. Con consumata abilità sono entrati in azione, e dopo aver rotto uno dei vetri dell’auto, si sono portati via la borsa della donna, e il borsello dell’uomo, lasciati maldestramente all’interno dell’abitacolo del mezzo.

Hanno rovistato all’interno degli accessori, e si sono presi una piccola somma in denaro, sotto le cento euro, e un telefono cellulare. Poi si sono liberati degli accessori. Vittime del furto un libero professionista, e la coniuge medico, che in quei momenti si trovavano al Santuario dell’Immacolata, a pochi passi dalla via Atenea.



L’episodio è accaduto, l’altro pomeriggio, nelle vicinanze della via Empedocle, nel centro storico di Agrigento. La coppia, dopo circa due ore di ritorno dal luogo sacro, mentre si stava apprestando a recuperare la vettura, ha scoperto di essere stata derubata. Marito e moglie si sono recati ai carabinieri della Stazione di Agrigento, ed hanno presentato la denuncia.



I due accessori sono stati rinvenuti, dalle parti di via San Francesco, dai poliziotti della sezione Volanti. E poco più tardi, riconsegnati ai legittimi proprietari. A parte i soldi e il telefonino portati via dai malviventi, recuperati documenti, ed effetti personali (nelle foto).