Scontro fra auto in contrada Esa Chimento: cinque feriti

E’ di cinque feriti, tre favaresi e due turisti tedeschi, il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto in contrada “Esa Chimento” tra i territori di Agrigento e Favara. Ad entrare in collisione un’Audi con a bordo i favaresi e una Lancia Y presa a noleggio dalla coppia in questo periodo dell’anno in vacanza nell’Agrigentino. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nessuno, per loro fortuna, versa in pericolo di vita. Gli agenti della squadra Infortunistica della polizia locale di Agrigento hanno effettuato i rilievi che serviranno ad accertare la dinamica dell’accaduto, e se vi sono state responsabilità nelle condotte di guida di uno dei due conducenti.