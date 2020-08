Scontro fra auto e scooter, ferito giovane centauro

Un giovane centauro di Agrigento ha riportato dei traumi in un incidente stradale avvenuto, ieri sera, nei pressi dell’ingresso per la Casa Natale Luigi Pirandello, tra Villaseta e Porto Empedocle.

Viaggiava alla guida di un ciclomotore Piaggio Liberty, che per cause ancora di accertamento è stato coinvolto nello scontro con un’auto Audi A6.

L’impatto è stato violento. Il ragazzo è rovinato a terra, scivolando per alcuni metri. Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile, i quali, si sono occupati dei rilievi, che serviranno a ricostruire i fatti, e stabilire le responsabilità.