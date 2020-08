Lasciano l’auto parcheggiata e la ritrovano con profonde rigature

Quasi tutta la carrozzeria rigata. Un atto vandalico per il solo gusto di danneggiare. Questa la pista seguita dagli inquirenti per chiarire il movente il danneggiamento compiuto ai danni di un Suv, preso a noleggio a Palermo, da una coppia di 26enne di Bassano del Grappa, in questi giorni in vacanza nell’Isola.

Ignoti vandali, a cui ora danno la ‘caccia’ i poliziotti della sezione Volanti di Agrigento, hanno danneggiato in più punti il veicolo, che si trovava parcheggiato in una strada centrale di San Leone. La coppia, fra le varie escursioni effettuate, e alcune visite, sono arrivati anche ad Agrigento, precisamente, in viale delle Dune.

Qui hanno lasciato il mezzo per recarsi in spiaggia. Proprio in quel momento uno o più individui sono entrati in azione. Con l’utilizzo di un arnese appuntito, simile ad un grosso chiodo, si sono accaniti contro la carrozzeria del Suv, lasciando graffi e profonde rigature.