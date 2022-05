Scontro fra auto e moto, poliziotto ferito in ospedale

Un poliziotto, poco meno che cinquantenne, in servizio alla Questura di Agrigento, è rimasto ferito in uno scontro verificatosi in via Imera, all’altezza dell’intersezione con via Pio La Torre. L’uomo era in sella alla sua moto, una Honda 500, quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha avuto un incidente con una Fiat Cinquecento, guidata da una ventottenne, originaria di Ribera.

L’agente è stato sbalzato dalla sella, ed è finito pesantemente a terra. Subito è intervenuta una autoambulanza del 118 che ha trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici gli hanno diagnosticato più fratture, non è comunque, per sua fortuna, in pericolo di vita. Gli agenti della polizia Municipale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.