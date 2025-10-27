Una persona è rimasta ferita a causa di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, in via Imera, nelle vicinanze del Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. Nello scontro coinvolti un autobus di linea e un furgone da noleggio. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa in gravi condizioni. Dei rilievi, per ricostruire la dinamica dei fatti, si sono occupati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale.

