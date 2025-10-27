Si è svolta domenica 26 ottobre al Polo Fieristico di San Giovanni Gemini la cerimonia del passaggio di consegne della FIDAPA BPW Italy – Sezione Cammarata San Giovanni Gemini, che ha segnato l’inizio ufficiale del biennio 2025/2027.

Un evento partecipato e ricco di emozione, durante il quale la presidente uscente ing. Rosalia Tatano ha ceduto il testimone alla dott.ssa Valentina Billero, commercialista e revisore legale, chiamata a guidare la Sezione per i prossimi due anni.

Il nuovo direttivo per il biennio 2025/2027 è così composto:

Presidente: Valentina Billero

Vicepresidente: Flavia Russotto

Segretaria: Lucia Russotto

Tesoriera: Vivian Lo Guasto

Rappresentante Young: Eliana Longo

La cerimonia, curata dalla cerimoniera ufficiale Maria Geraci, si è svolta in un clima di condivisione e partecipazione. Presenti le socie, numerose autorità locali e ospiti d’onore, tra cui la Madrina della Sezione, Cettina Oliveri, Past Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy, il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, e il consigliere capogruppo del Comune di Cammarata, Renato Loria.

Il passaggio di consegne rappresenta un traguardo importante: la Sezione, infatti, giunge al suo sesto biennio di attività, confermando la solidità e l’entusiasmo di un gruppo di donne unite dagli stessi valori e ideali. Un momento reso ancora più significativo dalla presenza delle socie fondatrici — Stella Filippone, Antonella Catarella e Patrizia Russotto — custodi della memoria e delle origini della Sezione.

Nel suo intervento, la neo presidente Valentina Billero ha illustrato il tema nazionale FIDAPA per il biennio 2025/2027: “Le potenzialità delle donne del terzo millennio: imprenditoria, tecnologia e comunicazione”, un percorso dedicato alla valorizzazione delle competenze, della creatività e della leadership femminile nei settori più innovativi della società contemporanea.

“La FIDAPA è una realtà che unisce generazioni, esperienze e professionalità diverse,” ha dichiarato Billero. “Lavoreremo per sostenere la crescita personale e professionale delle donne del nostro territorio, promuovendo l’imprenditorialità, la comunicazione e la cultura dell’innovazione come strumenti di emancipazione e progresso.”

Con grande emozione la presidente uscente Rosalia Tatano ha tracciato un bilancio dei due anni del suo mandato, caratterizzato da ben 58 eventi: “Concludo questo percorso con soddisfazione e gratitudine. È stato un biennio intenso e ricco di esperienze che hanno rafforzato la nostra identità associativa. Ringrazio tutte le socie per la fiducia e l’impegno. Auguro alla nuova Presidente e al suo Direttivo un biennio ricco di progetti e successi.”

L’incontro si è concluso con un momento conviviale, simbolo di amicizia e rinnovato entusiasmo verso le sfide future.

Un passaggio di testimone che non è solo cambio di guida, ma rinnovo di una storia condivisa di donne che credono nella cultura, nella rete e nel cambiamento.

